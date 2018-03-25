النائب محمد الحناوي: حادث الإسكندرية يزيدنا قوة وصلابة

كتب- إسلام ضيف:

أدان محمد الحناوي، عضو مجلس النواب، استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، أمس السبت.

وأضاف الحناوي في بيان له -اليوم الأحد- أن: "هذه الحوادث الخسيسة تزيد من قوة وصلابة الشعب المصرى، ووقوفه صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وخلف الجيش والشرطة، حتى يتم القضاء على الإرهاب والإرهابيين في مصر كلها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدًا الاثنين، سيتأكد العالم كله أنها ستكتب شهادة وفاة لجميع الإرهابيين من خوارج هذا العصر، بعد أن اقتربت نهايتهم وسحقهم على أيدي أبطال العملية الشاملة سيناء 2018 من الجيش والشرطة.

وكانت وزارة الداخلية، ذكرت أمس السبت، أن محافظة الإسكندرية شهدت انفجارًا ضخمًا، نتج عن وضع عبوة ناسفة تحت سيارة على جانب الطريق، انفجرت أثناء مرور موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، في شارع المعسكر الروماني في منطقة سيدي جابر شرق المحافظة.

وأسفر الحادث عن سقوط شهيدين وإصابة ثلاثة أفراد من قوات الشرطة.