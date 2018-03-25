السيسي يمنح "قطان" وشاح النيل تتويجًا لعمله سفيرًا للسعودية بالقاهرة

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفيرًا للمملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس منح أحمد بن عبدالعزيز قطان وشاح النيل. و ثمن الرئيس خلال اللقاء جهود قطان في دعم العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية على مدار 14 عاماً، قضاها كسفير للمملكة في مصر، وأسهم خلالها في رعاية وتنمية العلاقات بين البلدين، فضلاً عن عمله كمندوب دائم لبلاده لدى الجامعة العربية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير السعودي نقل للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وأشار أحمد بن عبد العزيز قطان إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي على الأصعدة كافة.