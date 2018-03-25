عبد العال يبحث مع رئيس "الأمة الجزائري" دعم "الجندي" لرئاسة البرلمان الإفريقي

كتب- أحمد علي:

بحث رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مع رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، سبل تنسيق المواقف بين البلدين لدعم ترشيح النائب مصطفى الجندي، لرئاسة برلمان عموم إفريقيا، بالانتخابات المقررة في مايو المقبل.

جاء ذلك في لقاء عقده عبد العال وبن صالح على هامش الاجتماعات المنعقدة حاليا للجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف بسويسرا.

وقال عبد العال - في تصريحات له عقب اللقاء، اليوم الأحد- "إن مصر والجزائر تربطهما علاقة صداقة تاريخية، وإن الشعب الجزائري يحتفظ بالود والمحبة للشعب المصري، ويسترجع دور مصر في الوقوف مع الجزائر في الحصول على استقلالها".

وأضاف عبد العال :"انطلاقًا من علاقات المحبة والتنسيق والتعاون مع رئيس مجلس الأمة الجزائري، ناقشنا بعض الموضوعات، وأهمها دعم مصر ممثلة في شخص النائب مصطفي الجندي لرئاسة البرلمان الإفريقي".

ولفت عبد العال، إلى أن رئيس مجلس الأمة الجزائري أكد حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ودعم مصر في انتخابات برلمان عموم إفريقيا من خلال التنسيق مع الدول الإفريقية.​