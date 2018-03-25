الاستعدادات للتصويت وتصريحات السيسي أبرز ما تناولته صحف اليوم

القاهرة -أ ش أ:

أبرزت الصحف الصادرة اليوم الأحد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عن البحث العلمي وخطة تطويره خلال المرحلة المقبلة، وكذلك آخر الاستعدادات التي تجري تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية، والتي تنطلق غدًا في الداخل وتستمر ثلاثة أيام، بالإضافة إلى نشاط الحكومة.

وأبرزت الصحف كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر القومي للبحث العلمي المنعقد تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتأكيده أن مصر لن تستطيع أن تأخذ مكانتها إلا بالبحث العلمي والمعرفة، وأن الدولة ستفعل كل ما يمكن عمله للحصول على المكانة الحقيقية التي تستحقها في مصاف دول العالم.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن الرئيس السيسي قوله "إننا لا نبحث عن الترتيب فقط بل هو مؤشر على مدى جودة التعليم الذي نقدمه بيننا وبين الآخرين"، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2007 تعمل مصر على مشروع الفضاء المصري حتى الآن، ما يعني أن دعم البحث العلمي ليس بتنفيذ جميع الأفكار ولكن بالتركيز على الأفكار الحقيقية التي تدعم تقدم وتنمية الدولة.

واستعرضت الصحيفة ما تناوله الرئيس السيسي من تحديات تواجه مصر فرضتها ظروف دولية وإقليمية وداخلية ما بين الإرهاب أو حالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها مصر بعد عام 2011، أو فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية التي كانت في أمس الحاجة للتدخل العاجل.

وأضاف "لقد استندت مواجهاتنا في هذه التحديات إلى منهج شامل ومتكامل.. سعينا أولا: لتثبيت أركان الدولة المصرية، وتقوية وترسيخ مؤسساتها واستعادة الاستقرار الذي دونه لا يمكن المضي قدمًا في معالجة مشكلاتنا"، وتابع ""ثانيا وضعنا استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب تتضمن أبعادًا ثقافية واجتماعية بجانب الأبعاد العسكرية والأمنية، وفى هذا السياق أطلقنا العملية (سيناء 2018)".

وأشارت الصحيفة إلي أن الرئيس السيسي أكد أن الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تولى أهمية قصوى لتنويع مصادر الدخل ومحاربة الفقر وتعزيز اقتصاد المعرفة، من خلال تنمية الموارد البشرية والابتكار، وريادة الأعمال وتعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء جسور للتعاون الفعال بين علماء مصر في الداخل والخارج.

وفي ذات السياق، تناولت صحيفة "الأخبار" تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجعل مصر من الدول المتقدمة في مجال التعليم والبحث العلمي وخاصة بعد توقيع عدة اتفاقيات ومشاركتنا لعدد من الجامعات الكبرى بالعالم.

ولفت عبد الغفار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل تحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030 متمثلة في المعاهد البحثية ووزارة الاتصالات والجامعات سواء حكومية أو خاصة واستغلال القوة البشرية وأن تصل مصر إلي المعدل العالمي للبحث العلمي وعدد الباحثين ودعم كل من يعمل بمجال التطور.

وأضاف أن ميزانية تمويل مشروعات البحث العملي زادت إلى 21 مليار جنيه، فضلًا عن تمويل من عدة مصادر أخرى من المجتمع الصناعي أو الدخول في شراكات لتمويل البحث العلمي محلية ودولية ومع الهيئات العالمية، وتمويل أكثر من 2126 مشروعًا هذا العام.

وأشار عبد الغفار إلى أن مصر تحتل المرتبة الـ35 عالميًا في مجال النشر في المجلات العالمية كما أنها تحتل مرتبة متقدمة في مجال أبحاث النانو تكنولوجي علي مستوي العالم.

واستعرض وزير التعليم العالي، خطة الحكومة لتطوير البحث العلمي وزيادة أعداد الباحثين، وتمويل أكثر من 400 مشروع في مصر بالتعاون مع دول وهيئات عالمية، منها تطوير البنية التحتية بتكلفة نحو 500 مليون جنيه خلال 4 سنوات، وإنشاء 56 معملًا مركزيًا، وحصول 37 مركزًا علي الاعتماد الدولي.

كما تناولت الصحف انطلاق الانتخابات الرئاسية غدًا اثنين وتوجه 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا إلى صناديق الاقتراع بـ13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوي الجمهورية للإدلاء بأصواتهم.

وأوضحت صحيفة "الأخبار" أن الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهت من جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتصويت المصريين في الداخل، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وتسلم القضاة المشرفون علي اللجان الانتخابية أوراق العملية الانتخابية من بطاقات الاقتراع ومحاضر فتح وغلق اللجان الانتخابية، وكل أدوات عملية الاقتراع.

ونقلت الصحيفة عن الهيئة، أن عملية الاقتراع تبدأ في التاسعة صباحًا، بعد التأكد من خلو صناديق الاقتراع، وتتخلل فترة الاقتراع ساعة راحة تبدأ من الساعة الثالثة مساءً حتي الرابعة مساءً.

وتناولت الصحيفة تأكيد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة حرصت منذ اللحظة الأولي للإعداد للانتخابات الرئاسية، علي تذليل كل العقبات وتقديم أوجه العون والتيسيرات الممكنة للمواطنين.

وأضاف أن الهيئة تحرص علي مشاركة كافة فئات وطوائف المجتمع في العملية الانتخابية، فإنها أولت اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة وكبار السن والمواطنين الوافدين، موضحًا أن معظم لجان الانتخاب الفرعية ستكون بالطوابق الأرضية بالمراكز الانتخابية لتجنيبهم مشقة صعود الطوابق العلوية، وأنه تم تزويد كل لجنة بكرسي متحرك.

وفي ذات السياق، تناولت صحيفة "الأهرام" إعراب كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن أمله أن تكون أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية يوم وفاء تلعب فيه الصحافة دورًا مهمًا للوطن والشهداء والجيش المصري وأعمال الشرطة.

ونقلت الصحيفة كلمة جبر خلال مؤتمر الهيئة لتسليم الصحفيين تصاريح تغطية الانتخابات الرئاسية، وتشديده على أهمية تحفيز الناس للمشاركة حتى تتحول لمهرجان وعيد وعرس انتخابي.

واستعرضت صحيفة "الأخبار" تكريم وزارة الداخلية، لعدد من المصابين والمتميزين من رجال الشرطة ضمن القوات المشاركة في العملية الشاملة "سيناء 2018"، وتسليمهم الأنواط التي منحها لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديرًا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل أمن الوطن.

ونقلت الصحيفة تأكيد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أن الوطن يستحق أن يبذل في سبيله الغالي والنفيس، ونحن لا نملك أغلي من أرواحنا نقدمها في سبيل وطننا، مشيدًا بالروح المعنوية المرتفعة لرجال الشرطة المصابين وإصرارهم علي العودة لأداء واجبهم.

في سياق آخر ، تناولت صحيفة "الجمهورية" تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار معرض الفرعون الذهبي توت عنخ آمون قبل افتتاحه بمركز كاليفورنيا للعلوم في لوس أنجلوس الأمريكية - والذي يستمر حتى يناير 2019 - وشاهد فيلمًا يحكي قصة اكتشاف مقبرة توت عنخ امون وقصة حياته وشرحًا وافيًا لكل قطعة من القطع الخاصة بالمعرض، كما تجول داخل قاعات المعرض للاطمئنان على طريقة وأسلوب العرض المتحفي.

وتناولت الجولة، تفقد الخدمات السياحية المقدمة للزائرين وطريقة عرض المستنسخات الأثرية المصنعة بوزارة الآثار لتباع في بازارات المعرض بالمدينة والمركز الذي يزوره سنويا مليوني زائر.

وفيما يخص الشأن المحلي، استعرضت صحيفة "الأهرام" تأكيد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - خلال جلسة نقاشية مع ممثلي محافظات إقليم القاهرة - أن التنمية الحقيقة يجب أن تحدث على مستوى المحافظات بشكل منفصل يراعي الميزات التنافسية، وفق ما يؤكده قانون التخطيط الجديد الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء وتمت إحالته للبرلمان.

ونقلت الصحيفة عن السعيد قولها إن خطة العام الحالي آلية لتوزيع استثمارات المحافظات ومراعاة الفجوات التنموية فنجد المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى في نسب البطالة لها نصيب أكبر من معدلات الاستثمار، مضيفة أن الجانب الآخر هو أنه تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بمشروعات الإنارة، ورصف الطرق، والتشجير، والمشروعات الخاصة بالبيئة إلى 9 مليارات جنيه.

وفي قطاع البترول ، تناولت صحيفة "الأهرام" رئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة (صان مصر) لاعتماد نتائج أعمال عام، وكذلك مشاركته برفقة محافظ كفر الشيخ توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 7 محطات جديدة لخدمة وتمويل السيارات بكفر الشيخ باستثمارات 50 مليون جنيه.

ونقلت الصحيفة تأكيد الملا، أن انطلاق شركات الصيانة البترولية للعمل في مشروعات متنوعة إقليميًا خطوة على طريق تعظيم الاستفادة من الخبرات المتميزة التي اكتسبتها تلك الشركات وما يتوافر لها من كوادر بشرية متميزة ودعم كامل ومواكبة للتطورات المستمرة فى هذا المجال.

أما صحيفة "الأخبار" فقد أبرزت إعلان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن تأسيس المجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم بالأوقاف الذي يضم المعنيين بشئون القرآن وبالمسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها الوزارة سنويًا وأوائل الفائزين في دوراتها السابقة والمحكمين بها، كوسيلة للتواصل بين المهتمين بالقرآن في العالم.

واستعرضت الصحيفة المسابقة العالمية للقرآن الكريم - تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - بمشاركة أكثر من 66 متسابقًا من 50 دولة، ولفتت إلى توجيهات وزير الأوقاف بترجمة قيم القرآن الكريم وما يتضمنه من معاني الرحمة والوسطية والاعتدال والتسامح والإعمار والبناء وخدمة الإنسانية والاستقرار ونبذ الغلو في السلوك والأفعال، منتقدًا الجماعات المتطرفة التي يردد أعضاؤها القرآن بألسنتهم ولا يطبقونه في أفعالهم وسلوكهم ويستغلون حفظ القرآن لنشر أفكارهم المتطرفة.

وفيما يتعلق بالمجال الزراعي تناولت صحيفة "الجمهورية"، تأكيد الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ونقيب الزراعيين، أن مصر تعيش حاليًا نهضة زراعية كبرى، موضحًا أن الرئيس نفذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة في المجال الزراعي التي تضمن لمصر تحقيق الأمن الغذائي ووفرت آلاف من فرص العمل وزيادة الصادرات الزراعية، مشيرًا إلى تخصيص 5 آلاف فدان من مشروع المليون ونصف فدان لعمل مشروع من مشروعات التصنيع الزراعي بمناطق جنوب الصعيد.

ونقلت الصحيفة عن خليفة قوله إن التجربة الحديثة في الزراعة المصرية أصبحت نموذجا يحتذى به في كل الدول العربية ويتم التنسيق بين نقابة الزراعيين للتدريب على نظم الزراعة الحديثة التي تتبعها مصر حاليًا، مشيرًا إلى تطوير الري الحقلي في أراضي الوادي والدلتا في مساحة 200 ألف فدان بست محافظات.

واستعرضت صحيفة "الجمهورية" الجولة التفقدية للدكتور هشام عرفات وزير النقل على غرف التحكم المركزي بخطوط المترو الثلاثة ومحطة العتبة وورشة صيانة القطارات بالخط الثالث للاطمئنان على انتظام عمليات التشغيل والصيانة بمترو الأنفاق وتأمين المحطات، وكذلك تفقد غرفتي التحكم المركزي بحركة القطارات والقوى الكهربائية للخطين الأول بميدان رمسيس والاطمئنان على انتظام حركة القطارات طبقًا لجداول التشغيل.