توقعات بارتفاع أسعار تذاكر الطيران للحج السياحي 15% عن العام الماضي

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعرب باسل السيسي، رئيس اللجنة الدينية السابق، بغرفة شركات السياحة، عن توقعاته بارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال الموسم الجديد على غرار تذاكر العمرة، والموسم الماضي نتيجة عدم وجود رقيب.

وبدأت شركة مصر للطيران، في تلقي طلبات الحجز من شركات السياحة لموسم الحج للعام الجاري 1439هـ /2018مـ، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات هو 26 أبريل القادم، وذلك بمقر إدارة الحج والعمرة بمكتب الشركة بأبراج أغاخان بشبرا.

وأوضح السيسي لـ"مصراوي"، أن فرص المنافسة بين شركات الطيران "غائبة" كونها مقصورة على الشركتين الوطنيتين في البلدين فقط بالتبادل بينهما وهما "المصرية والسعودية" على حساب الحاج وفرض سعر على الحجاج دون النظر لأي اعتبار.

وقال إن الأسعار سترتفع حيث تترواح للحد الأدنى "المستوى الاقتصادي" من 10 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه، بينما ستتخطى أسعار التذاكر للمستوى الأعلى "5 نجوم" 30 ألف جنيه، لافتا إلى أن الحديث عن وجود تأثير سلبي على الحج بسبب ارتفاع الأسعار مستبعد لأن العدد المتقدم كبير للغاية، مما يؤكد أن الجميع يتطلع لأداء الفريضة مهما كانت التكلفة.

فيما تمنى عاطف عجلان، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحية، أن تدرك شركة مصر للطيران، خطأها في التسعير الخاطئ لأسعار تذاكر العمرة أول الموسم والذي تراجعت عنه وخفضته بمقدار 35% ، وأن تصدر أسعارا مقبولة للحاج المصري بحيث لا يعتقد المواطن المصري أن شركتة الوطنية تستغل فريضتة الدينية وتحمله أعباء ليست في طاقتة، خاصة مع ثبات سعر النقد الأجنبي.

وكانت شركة مصر للطيران، طرحت تخفيضاً قدره 35% على أسعار تذاكرها لعمرة شهري رجب وشعبان، وذلك تيسيراً على عملائها ممن يطمح في أداء العمرة هذا العام، كما طرحت الشركة سعة مقعدية لموسم العمرة تصل إلى 170 ألف مقعداً قابلة للزيادة، وفقاً للعرض والطلب.

وهذا التخفيض تم تطبيقه على جميع رحلات العمرة المغادرة من مطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى طرحها 20% تخفيضا على رحلات العمرة المغادرة من مطار الأقصر الدولي، كما أن هذه التخفيضات سارية حتى نهاية عمرة رجب وشعبان الموافق 11 مايو المقبل.

ودعا عجلان متخذي القرار في مصر للطيران أن يعيدوا بناء الثقة خاصة في الحج وسيعود ذلك علي ثقة عملاء مصر للطيران فيها سواء شركات أو أفراد مما سيعود بالنفع عليها في جميع خطوط تشغيلها.

بينما قال ياسر سلطان، العضو السابق باللجنة العليا للحج والعمرة، وصاحب شركة سياحية، إن أسعار التذاكر بالطبع سترتفع في الموسم الجديد على غرار أسعار العمرة، منوها إلى أن العام الماضي أعلنت مصر للطيران بدء أسعارها من 10 آلاف جنيه وحتى ٢٩ ألف جنيه، وهذا العام متوقع أن ترتفع الزيادة بنسبة 15% عن الماضي.

وأوضح سلطان، لمصراوي، أن الأسعار متوقع أن يصل الحد الأدنى فيها من 15 إلى 20 ألف جنيه على أن تبدأ أسعار تذاكر الحد الأقصى من 25 ألف جنيه وتتخطى 30 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج السياحي العام الماضي بدأت الرحلات ذات مدة 24 يوم فأكثر خط السير "القاهرة / جدة / القاهرة" من 10.6 آلاف جنيه للدرجة السياحية في الأيام العادية فيما بلغت أسعار تذاكر السفر بالأيام المميزة يوم 4 ذى الحجة "ذهاب جدة أو المدينة" 29 ألف للدرجة السياحية و 33.5 ألف جنيه لدرجة رجال الأعمال بينما بلغت 38.8 ألف جنيه للدرجة الأولى.