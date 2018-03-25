رئيس الوفد: الجماعات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة

كتب - أحمد علي:

أدان حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، العملية الإرهابية التي استهدفت مدير أمن الإسكندرية صباح اليوم، مؤكدًا أنها "محاولة يائسة من جماعات الإرهاب التي تلفظ أنفاسها الأخيرة؛ بعد أن تم القضاء عليها في كافة أنحاء القُطر المصري".

وقال رئيس حزب الوفد- في بيان اليوم- لإنه لا توجد دولة في العالم تخلو من مثل هذه الخلايا البائسة واليائسة، بل إن مصر ستعتبر من أكثر دول العالم أمنا وأمانا بعد انتهاء العملية الشاملة، وخُلُوًّا من خفافيش الظلام الذين لا يعرفون إلا لغة القتل والإرهاب وترويع الآمنين.

وأكد أن إرادة المصريين وعزيمتهم ووحدة صفهم، لا يمكن أن تنال منها أو ترهبها أو تروعها تلك الأعمال الخسيسة، وسيتجلى هذا واضحا للقتلة، أعداء الحياة، يوم ٢٦ مارس؛ عندما يخرج المصريون ليثبتوا أن هذه المحاولات لن تؤثر فيهم أو تمنعهم من أداء واجبهم الوطني، من أجل حياة أفضل وأكثر أمنًا ورخاءً لأبناءه.

كما توجه "الوفد"، بخالص عزائه لأسرة وزارة الداخلية، في الشهيدين اللذين سقطا اليوم، فداء لأمن وسلامة واستقرار مصر والمصريين، مؤكدا: "عزاؤنا أنهم أحياءٌ عند ربهم يرزقون، في جنات نعيمٍ، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين".