اللواء فؤاد نصار.. صائد الجواسيس (بروفايل)

كتب- عمر مصطفى:

ودّعت مصر اليوم السبت، اللواء فؤاد نصار، مدير المخابرات الحربية الأسبق خلال حرب أكتوبر، والذي شارك مصر حروبها منذ النكسة إلى الانتصار، فخاض ثلاث حروب في 1948 و1967، و1973.



تخرج اللواء فؤاد نصار في الكلية الحربية عام 1944، ثم عمل مدرساً في كلية الأركان، وتولى رئاسة المخابرات الحربية ما بين عامي 1972 حتى 1975، وحصل على ما يزيد على 20 نيشانا.

واستطاع اللواء نصار، إسقاط الجواسيس أثناء الحرب واكتشاف خطابات مكتوبة بالحبر السري يتم إرسالها خارج مصر تتضمن خطط وتحركات القوات المسلحة التي ستقوم بتنفيذها في المستقبل من خلال مراقبة الشبكة وإخطارالقيادة العامة وإلقاء القبض عليهم.

حوَّل "نصار" قبلته من المهام العسكرية بعد بلوغه سن التقاعد، إلى تقلّد الوظائف المدنية، حيث تولى منصب محافظ البحر الأحمر من 1975 حتى 1976، ثم تولى منصب محافظ جنوب سيناء من 1976 حتى 1978، ثم تولى منصب محافظ مطروح من 1978 حتى 1981، وفى الفترة من 1981 إلى 1983 تولى رئاسة المخابرات العامة.

"بطولات أبناء سيناء لا تنسى خلال حرب أكتوبر".. من أهم أقول اللواء نصار، والذي أكد أنه "لولا دورهم الوطني ما عادت سيناء إلى مصر، لأنهم كانوا مصدر المعلومات عن الجسر الجوي الأمريكي لإسرائيل خلال الحرب".

ولا تزال صورة اللواء نصار حاضرة في بانوراما حرب أكتوبر، خلال مشاركته في وضع خطط الحرب من داخل غرفة العمليات تحت قيادة الرئيس أنور السادات، بجوار كبار الجنرالات، حتى تحققت ملحمة النصر وهزيمة العدو الإسرائيلي خلال 6 ساعات.