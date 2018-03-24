ميدو يكشف لأول مرة.. كيف سُرب الفيديو المُثير للجدل من "on sport"؟

كتب- محمد جمعة:

قال أحمد حسام ميدو، المحلل الرياضي بقناة "on sports"، إن مجموعة قنوات "أون" هي المستهدفة من تسريب "فيديو الألفاظ الخارجة" داخل الاستديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال أمس الجمعة.

وكشف "ميدو" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" على فضائية "On E"، عن كيفية تسجيل الفيديو وتسريبه بهذه الطريقة، موضحًا أن "التسريب مُخطط له وتكرر حوالي 4 مرات قبل ذلك، ويمكن أن يكون هناك خائن داخل القناة وفقًا لما أكده خبراء في البث الفضائي".

وتابع: "كود البث مُرسل منذ صباح يوم المباراة لحوالي 8 أفراد، ومن المفترض ألا يُرسل إلى أكثر من شخصين وقبل الاستديو التحليلي بساعة واحدة فقط، لذا يجب أن يكون هناك حرص من إدارة القناة في المستقبل".

واستطرد: "إحدى القنوات المنافسة عملت أكثر من 10 آلاف شير للفيديو في أول 3 ساعات من نزوله على اليوتيوب".

واختتم ميدو: "أنا مسؤول عما أقوله على الهواء فقط، لكن قدمت اعتذاري لإني مقدر زعل الناس اللي بتحبنا، وإدارة القناة وعدتنا بإجراء تحقيق شامل"، وتابع مازحًا: "في الأوف إير هخرج من الاستديو ومش هكلم تاني".