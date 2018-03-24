الوفد البرلماني ببريطانيا: لن نترك حق "مريم"

كتبت - هند الشامي:

التقي الوفد البرلماني المتواجد في بريطانيا لمتابعة تحقيقات مقتل "مريم"، والسفير ناصر كامل سفير مصر ببريطانيا والقنصل العام علاء يوسف والمستشار الطبي لسفارة مصر ببريطانيا، أحمد حسين المصري البريطاني بالسفارة المصرية ببريطانيا بلندن، وذلك للتشاور بشأن الحالة الصحية للمتوفية مريم، منذ الاعتداء عليها، وحتى وفاتها، وذلك على هامش زيارة الوفد البرلماني المصري لبريطانيا؛ لكشف ملابسات مقتلها.

وأكد الوفد البرلماني في بيان اليوم، أن البروفسير أحمد حسين كان يتابع تطورات الحالة منذ الاعتداء عليها وحتى وفاتها، وأن السفارة المصرية ستتابع تقارير الطب الشرعي الحكومية والمستقلة من الطبيب الشرعي الخاص الذي ستكلفه السفارة بذلك؛ لمعرفة حجم الإهمال الطبي من المستشفى عقب الاعتداء على مريم ودخولها المستشفى.

ومن المقرر أن يعد الوفد تقريرا شاملا عن زيارته لبريطانيا، ويقدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب؛ ليتخذ ما يراه بشأنه.

وأشاد بدور السفارة المصرية والسفير ناصر كامل ومتابعتها الدقيقة لملف مريم، مؤكدا أن البرلمان المصري لن يسكت عن هذا الملف، وسيأخذ جميع حقوق مريم بعد التوصل إلى كشف جميع الملابسات الخاصة بمقتل مريم.