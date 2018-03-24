ضبط محاولتين لتهريب أدوية مع سودانيين بالمطار

كتب - طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة تاركو للطيران رقم 112 القادمة من الخرطوم، اشتبه أحمد سيد الصغير مأمور تفتيش الركاب، في طبيبة أمراض قلب سودانية قادمة من الخرطوم، وبتفتيش حقائب الراكبة تم العثور على 94 قسطرة طبية لعمليات القلب مخبأة بين طيات الملابس بحقائبها.

وعلى نفس الرحلة، اشتبهت اللجنة التي تضم أميرة عطية نائب مدير الإدارة، ومينا رمزي مأمور الجمرك، في محامي سوداني قادم من الخرطوم ، وبتفتيشه تم ضبط 60 عبوة دواء بشرى بكل منها 100 قرص يستخدم لتقوية المناعة عقب عمليات زرع الكلى والكبد حاول اخفائها بحقيبته بين طيات الملابس .

وأوضحت المصادر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكبين.​