بالصور.. "الجيزة" توقع بروتوكول تعاون مع شركة المياه لترشيد الاستهلاك

كتب: السيد الحراني

وقع اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة؛ في إطار مبادرة "الجيزة تحافظ على المياه".

ويشارك في البروتوكول: مديريات التربية والتعليم ، الأوقاف ، الثقافة ، الشباب والرياضة ، التضامن الاجتماعي ، الصحة، والكنيسة المصرية.

وقال المحافظ إن المبادرة تهدف إلى ترشيد الإستهلاك وتوعية المواطن بقضايا مياه الشرب والتحديات التى تواجه الدولة فى هذا الشأن وأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى والحد من المخاطر والأثار الضارة الناجمة عن التبذير والاستخدام غير السليم .

حضر توقيع البروتوكول المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار الإيمان بأن الحفاظ على المياه مسئولية مجتمعية مشتركة بين مختلف الهيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى وأحد الأسس الهامة للوصول للتنمية المستدامة .

وأضاف الدالى أن المبادرة تهدف إلى تنمية روح المشاركة لدى المواطنين ومساهمتهم الفعالة فى الحفاظ على مياه الشرب وعدم الإسراف في استخدامها وتصحيح السلوكيات الخاطئة التى يتبعها البعض منهم فى استخدام مصادر المياه والتعامل معها سواء في المدن أو الأحياء، مشيراً إلى أن نجاح المبادرة مرهون بمدى إدراك المواطنين لدورهم الديني والوطني ومساهمتهم الفعالة في هذا الشأن.