نائب: مصر تواجه إرهابًا داخليًا وخارجيًا وعلينا الوقوف بقوة مع الوطن

كتبت هند الشامي

قال النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، إن مصر تواجه إرهابًا داخليًا وخارجيًا وتجلت صورته في العمل الإجرامي الذي استهدف مدير أمن الإسكندرية، مشددًا على ضرورة التكاتف والوقوف بقوة مع الوطن.

وأضاف "أبو غريب"، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الشعب المصري على قدر كبير من الوعي لما يحاك من مؤامرات ضد الوطن، مؤكدًا أن التفجير الإرهابي الخسيس يؤكد أن الإرهاب يحتضر في سيناء، وأن هذه المحاولة الجبانة ما هي إلا الرمق الأخير للإرهاب.

وشدد على ضرورة المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتوجيه الضربة القاضية لرعاة الإرهاب في العالم، مضيفًا هذه العملية الهدف من ورائها هو بث الخوف في نفوس الإرهابين، ولكنهم لا يعرفون أن المصريين اصحاب حضارة 7000سنة لن يخشوا إلا الله.