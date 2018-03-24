الأرصاد تعلن توقعات طقس "أيام الانتخابات".. وتوجه نصائح للمواطنين

كتب- عمر مصطفى:

كشف أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال أيام الانتخابات الرئاسية التي تنطلق يوم الإثنين المقبل وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وقال "عبد العال" في تصريحات لمصراوي، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ستستمر على مدار أيام الانتخابات الرئاسية، ليسود طقس معتدل نهارا مع سطوع أشعة الشمس.

وأضاف أن درجات الحرارة ستكون في معدلها الطبيعي ليكون طقس يوم الإثنين: الكبرى 29 درجة، والثلاثاء: الكبرى 32 درجة، والأربعاء: الكبرى 29 درجة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وحذَّر رئيس هيئة الأرصاد، المواطنين والسائقين من الشبورة المائية من الفجر وحتى الساعات الأولى من الصباح، والتي تنتهي الساعة 10 صباحا.

كما ناشد المواطنين الذين يعملون في أوقات متأخرة من الليل، اصطحاب ملابس ثقيلة بدءًا من غد الأحد، حيث أن الصغرى ستصل إلى 17 درجة في السواحل الشمالية والوجه البحري.

ودعا عبدالعال جموع الشعب المصري إلى النزول للمشاركة الانتخابية، حتى يكونوا شركاء في اختيار الرئيس القادم.