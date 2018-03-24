إدانات دولية لحادث انفجار الإسكندرية

القاهرة - (مصراوى):

نددت العديد من السفارات الأجنبية لدى القاهرة بالهجوم الإرهابي في الإسكندرية، والذى استهدف مدير أمن الإسكندرية، صباح اليوم، فى شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدى.

وأدان السفير البريطاني في مصر، جون كاسن، الحادث الإرهابي، معربًا عن تضامن بلاده مع مصر في الحرب على الإرهاب.

وكتب كاسن عبر "تويتر": "تدين المملكة المتحدة الانفجار الذى حدث اليوم بالإسكندرية وتؤكد وقوفها إلى جانب مصر فى الحرب على الإرهاب".

كما قالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر": "تدين السفارة الهجوم الذى وقع اليوم على ضباط الأمن فى الإسكندرية، ونعرب عن تعازينا لأسر وأصدقاء الفقيد ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل، وتؤكد الولايات المتحدة مجددا على التزامنا بالوقوف إلى جانب مصر فى المعركة ضد الإرهاب".

وأكدت السفارة الألمانية بالقاهرة، في بيان، رفضها لمثل هذه الأعمال الإرهابية، معربة عن مشاطرتها أهالي وأصدقاء الضحايا أحزانهم، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعربت السفارة الإيطالية عن خالص تعازيها وتضامنها مع أسر الضحايا، وأكدت التزام إيطاليا القوي بمكافحة الإرهاب.

وكان رقيب في الشرطة وسائق لقيا مصرعهما بانفجار وقع بشارع المعسكر الروماني بمحافظة الإسكندرية، استهدف مدير أمن المحافظة اللواء مصطفى النمر.

وقال النمر: إن "الانفجار الذي وقع بشارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بالإسكندرية أسفر عن استشهاد سائق ومجند كانا في سيارة خلف سيارته، وإصابة مجند آخر".

وكلف النائب العام، المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات في الحادث.