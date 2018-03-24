مدير الصحة العالمية يشيد بدور السيسي في مكافحة "فيروس سي"

القاهرة - مصراوي:

أشاد مدير منظمة الصحة العالمية، يدروس أدهانوم، بالتجرية المصرية في علاج فيروس "سي" خلال السنوات الماضية، والخطة التي وضعتها الحكومة للقضاء على الفيروس نهائياً بحلول 2020.

وقال "أدهانوم" خلال اجتماع المنظمة: "شكر جزيلا مصر، لما أنجزتموه من التزامات هائلة بداية من رئيس الجمهورية.. أعرف هذه القصة جيدا وتهانينا على ذلك".

واعتبر مدير منظمة الصحة العالمية، التجربة المصرية لعلاج فيروس سي، نموذجًا جيدًا ليتبعه الأخرين إذا أمكن.

وتستهدف وزارة الصحة خلال الأيام الجارية، إجراء مسح كامل لجميع المواطنين لبيان مدى إصابتهم بالفيروس، وعلاجهم على الفور بالمجان.

وستشمل المرحلة الأولى التي ستستغرق عاما عشرة ملايين شخص من بينهم المرضى في المستشفيات الحكومية والعاملون في المصالح الحكومية والطلاب المتقدمون للالتحاق بالجامعات والسجناء والمترددون على بنوك الدم أو المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.