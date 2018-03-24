رغم مطالبات تعميمها.. التعليم: إجازة الانتخابات للمدارس المخصصة للتصويت فقط

كتبت-ياسمين محمد:

أعادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، نشر بيانها بشأن احتساب أيام انعقاد الانتخابات الرئاسية، إجازة لطلاب المدارس المخصصة كمقار للجان انتخابية فقط، على أن تستمر الدراسة في باقي المدارس على مستوى الجمهورية بصورة طبيعية ومنتظمة.

وقال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تنسق بشكل كامل مع الأجهزة الأمنية في الدولة، من أجل الحفاظ علي سلامة وأمن الطلاب والمعلمين في المدارس، وإن غرفة العمليات في الوزارة وبالمديريات علي اتصال مباشر مع مديريات الأمن في مختلف أنحاء الجمهورية، تعقيبا على مطالبات بعض أولياء الأمور بتعميم الإجازة على جميع طلاب المدارس عقب انفجار الإسكندرية اليوم.

وأكد "خيري" في بيان اليوم، إن القرار اتخذ في إطار حرص الوزارة على ما فيه صالح الطلاب، وحفاظًا على خطة توزيع المناهج الدراسية طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2017/2018، لاسيما بعد ما تقدمت عديد من المدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة بطلبات إجازة أثناء العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن الوزارة أعطت الحرية لمديري المديريات التعليمية كل حسب ظروفه، باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية الطلاب من جهة، وتعويض طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية عن أيام الإجازة الممنوحة لهم بسبب عقد الانتخابات وذلك في الفترة من 26 وحتي 28 مارس.

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