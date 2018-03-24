البابا تواضروس يستقبل خريجي دفعة "الكورسات المتخصصة" بأسقفية الشباب

كتب- إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 11 خريجا بدفعة القديس أثناسيوس للكورسات المتخصصة، الذين قاموا بعمل دراسات وأبحاث متقدمة في عدة تخصصات خدمية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذوكسية -في بيان اليوم السبت- إن اللقاء حضره الأنبا رويس الأسقف العام، والأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس، وعدد من مسئولي خدمة الكورسات المتخصصة بأسقفية الشباب.

وأضاف أن الدارسين عرضوا على البابا والأساقفة الحاضرين أبحاثهم النهائية، في حضور الأساتذة المشرفين.

وأوضح حليم أن العروض والمناقشات اتسمت بالعمق والشمول، وتضمنت تخصصات الكتاب المقدس، والعقيدة، والطقس، وتاريخ الكنيسة، واللغة القبطية، والقيادة، والإدارة، والتربية، وعلم النفس.

وأشار المتحدث باسم الكنيسة إلى تعهد الدارسين بالالتزام بدستور سلوكي وفقًا لما درسوه من تقديم خدمة متخصصة مستمرة، وقدوة في نقاوة السيرة وسلامة التعليم، برؤية مبدعة ومتطورة دائمًا باتضاع والتزام.

ولفت حليم إلى أنه في ختام اللقاء سلم البابا تواضروس الشهادات للخريجين.