"الأعلى للإعلام": وقف بث إعلان "WE" لإساءته للأفارقة

كتب - مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، حظر بث إعلان الشركة المصرية للاتصالات، بالنسبة للجزء الخاص بأفريقيا.

وقال المجلس في بيان اليوم السبت، إن "ما ورد في الإعلان يسيء إلى العلاقات المصرية- الأفريقية، ويضر بمصالح الدولة المصرية في أفريقيا، ويقوض الجهود التي تقوم بها لدعم العلاقات معها، خاصة في ظل الانفتاح المصري على أفريقيا، الذي يشهد تطورا ملحوظا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية".

ونص القرار على أنه: "يمنع تماما بث الإعلان، وأي مخالفة في البث ستؤدي إلى فرض غرامة مالية على القناة التي تبث الإعلان على جميع الشاشات".

ويأتي القرار بناء على الشكوى المقدمة من السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ومدير إدارة الترجمات الأفريقية، وبناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي يترأسها جمال شوقي.