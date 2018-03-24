"عبد العال": التدخل الأجنبي والإرهاب يستدعيان التضامن العربي

كتب - أحمد علي:

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن المنطقة العربية تمر بظروف حرجة تشمل كثيرا من التحديات، على رأسها التدخل الأجنبي، والإرهاب، وهو ما يتطلب التضامن والتكاتف بين الدول العربية لمواجهتها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد العال خلال ترؤسه أعمال الاجتماع التنسيقي للوفود البرلمانية العربية في الجمعية ١٣٨ للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف السويسرية، وذلك بصفته ممثلا للمجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وأشار عبد العال إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف حرجة تمر بها المنطقة العربية، تتضمن كثيرا من التحديات، أولها التدخل الأجنبي من دول تعيد رسم الحاضر مستدعية الماضي القديم، إلى جانب تحديات الإرهاب الذي يضرب كثيرا من الدول العربية في الشرق والغرب، وتحديات أخرى متعلقة بالتنمية البشرية.

وأكد عبد العال أن كل هذه التحديات تفرض علينا أن نكون متوحدين ومتضامنين على قلب رجل واحد، مضيفا :" علينا أن نعترف أن هناك تشتتا ولكن التضامن يجعل الطامعين يتنحوا جانبا.. الأمور واضحة.. والحق بين.. حق الأمة العربية في أراضيها واستغلال ثرواتها".​