"القومي للمرأة" يشارك في مؤتمر "الاستثمار العربي الأفريقي"



كتب - السيد الحراني:

شارك المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت، في مؤتمر تحت عنوان "الاستثمار العربي الأفريقي في ظل التنمية المستدامة"، تحت رعاية جامعه الدول العربية ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، الآثار، وهيئة تنشيط السياحة.

وقالت ماري لويس بشارة، عضوة المجلس القومي للمرأة، إن المرأة الريفية تؤدي دوراً هاماً في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي، والحد من الفقر في الريف، حيث تعمل لعدد ساعات قد يتجاوز 16 ساعة يومياً ما بين الحقل والمنزل، وتساعد أسرتها بكل محبة وإخلاص، وكل ذلك بدون أجر.

وأوضحت في تصريحات صحفية، أنه تم إقامة مشروعات عملاقة متنوعة منها مشروع 100 ألف صوبة زراعية واستزراع مليون ونصف المليون فدان، وإقامة 40 ألف فدان مزارع سمكية، إلى جانب مليون رأس ماشية، وجميع تلك المشروعات تصب في مصلحة المرأة الريفية وأسرتها.