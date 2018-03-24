بالصور.. وزير النقل يتفقد غرف التحكم المركزى بخطوط المترو الثلاثة

كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، يرافقه الدكتور عمرو شعت مساعد الوزير، والمهندس علي فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، واللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية لغرف التحكم المركزى بخطوط المترو الثلاثة ومحطة العتبة وورشة صيانة القطارات بالخط الثالث، وذلك للاطمئنان على انتظام عمليات التشغيل والصيانة بمترو الأنفاق وتأمين كافة المحطات.

واستهل وزير النقل - حسب بيان - زيارته بجولة تفقدية لغرفتى التحكم المركزي في حركة القطارات والقوى الكهربية للخطين الأول والثانى بمقر الشركة بميدان رمسيس، والتقى الوزير العاملين بغرفتى التحكم المركزى، واطمئن على انتظام حركة القطارات بالخطين الأول والثانى طبقا لجداول التشغيل المقررة حيث يتم تشغيل عدد 48 قطار بالخط الأول للقيام بعدد 522 رحلة يوميا وحيث يبلغ زمن الرحلة للخط الأول 75 ق، كمايتم تشغيل عدد 31 قطار بالخط الثاني للقيام بعدد 644 حيث تبلغ زمن الرحلة للخط الثاني 38 ق.

واطمئن وزير النقل على انتظام زمن التقاطر بالخطين حيث يبلغ أقل زمن تقاطر على مدار اليوم بالخط الأول من ٣.٣٠ إلى ٤ ق، وأقل زمن تقاطر على مدار اليوم بالخط الثاني من ٢.٤٥ إلى ٣ ق.

وأثناء الزيارة تفقد عرفات غرفة متابعة كاميرات المراقبة الموزعة بالمحطات، وشاهد من خلال شاشات المراقبة الموجوده بالغرفة عدد من المحطات للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للركاب وانتظام التشغيل ونظافة وتأمين المحطات.

وأكد الوزير على حسن معاملة الركاب ومساعدة أفراد تشغيل المحطات لكبار السن ولذوى الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى الأرصفة والقطارات وبعدها تفقد الوزير مركز التحكم في الطاقة للخطين الأول والثاني pcp.

وواصل عرفات زيارته حيث استقل أحد القطارات من محطة الشهداء إلى محطة العتبة، وتفقد المحطة واطمئن على انتظام تشغيل المصاعد والسلالم المتحركة ونظافة المحطة.

وتوجه إلى غرفة التحكم المركزى فى حركة القطارات بالخط الثالث والموجودة بمحطة العتبة، حيث اطمئن على انتظام حركة القطارات طبقا لجداول التشغيل حيث يتم تشغيل عدد 9 قطارات بالخط الثالث للقيام بعدد 530 رحلة يوميا، ويبلغ زمن الرحلة 17:30 ق وتأكد من انتظام زمن التقاطر حيث يبلغ أقل زمن تقاطر على مدار اليوم بالخط الثالث 5 ق.

واختتم جولته التفقدية بزيارة ورشة العباسية لصيانة الوحدات المتحركة بالخط الثالث.

وشاهد الوزير تنفيذ عمليات الصيانة طبقا لبرامج الصيانة المقررة، وأكد على أهمية مترو الأنفاق لدوره المهم في تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم، مشيراً إلى أن المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يومياً.