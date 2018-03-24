الحريري: الإرهاب يرد على عمليات الجيش في سيناء بحادث الإسكندرية

كتبت- هند الشامي:

قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، عن محافظة الإسكندرية، في تصريح لمصراوي إن أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية، توقعت وجود محاولات إرهابية في اللحظات الأخيرة، قبل انتخابات الرئاسة كرد فعل على الأحداث التي يقوم بها الجيش في سيناء لتطهيرها من الإرهاب، وكذلك لمحاولة التأثير على انتخابات الرئاسة.

وأضاف الحريري من موقع الحادث: "قوات الجيش والشرطة متواجدين بمنطقة الحادث، وسيقومون بالتوصل لمن قاموا بهذه العملية، وأنا أثق في الجيش والشرطة، وسيقومون بدورهم على أجمل وجه".

ونعى الحريري الشهداء من الشرطة أو المدنيين الذين وافتهم المنية عقب الحادث.

وكان قد تفجير اليوم بسيارة مفخخة بالإسكندرية تسبب فى استشهاد اثنين وإصابة آخرين، وتسبب فى بعض الخسائر فى العمارات وتكسير زجاج، بالإضافة إلى خسائر أخرى فى السيارات.