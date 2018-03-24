مكرم محمد أحمد: "عايش من أيام فاروق ولم أشهد مثل هذه الإنجازات"

كتب- مصطفى علي:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن حكم الإخوان كاد يهدد الشعب المصري بأكمله، مضيفا: "أنا بصدق شديد عشت من العمر سنوات ورأيت جزء من أيام فاروق وحكم كل رؤساء مصر، ولم أشهد مثل ما رأيت من إنجازات على مدى السنوات القليلة الماضية".

وأضاف مكرم، خلال حفل الهيئة الوطنية للصحافة لتوزيع تصاريح تغطية الانتخابات، اليوم، أن الإخوان غشوا الشعب المصري 80 سنة، وأنهم تجار عملة ودين، وأكبر جماعة تكفيرية وإرهابية في تاريخ مصر، وخاصة منذ أن ظهر سيد قطب الذي ادعى أنه صاحب الدين الحقيقي.

وقال إن مصر 360 درجة خلال السنوات الـ4 الماضية، مطالباً المصريين بالمشاركة في الانتخابات ردًا على الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم في الإسكندرية وكذلك على المشككين في ثورة 30 يونيو.

وأكد أن الإخوان جماعة تكفيرية وخارجة عن الدين، واصفاً الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي يطالب الإخوان بعودته، بأنه أول رئيس إرهابي يحكم مصر، داعيًا الشعب المصري للنزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية ردًا على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية بمقاطعة الانتخابات.​