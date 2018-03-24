وزير التعليم العالي: 70% من الجامعات تقدمت لتحسين كفاءتها

كتبت- داليا شبل

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن نحو 70% من الجامعات المصرية على التقدم بالأوراق المطلوبة للجامعات والمؤسسات التعليمية في الخارج، للتعاون العلمي والبحثي لتنظيم ورش عمل لرفع وتحسين كفاءة وترتيب الجامعات دولياً.

وأضاف عبد الغفار، -في مؤتمر صحفي-، اليوم السبت، على هامش مؤتمر البحث العلمي "إطلاق طاقات المصريين" لدينا 134 ألف باحث في مختلف الجهات البحثية العامة في مصر، بجانب 98 ألف عضو هيئة تدريس، جميعهم يعملون على تطوير البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وتابع، عبدالغفار، تتوسع منظومة التعليم العالي في إنشاء جامعات خاصة، تتوفر لديها الإمكانيات المادية والكوادر البشرية، تلتزم جميعها بالتوأمة مع جامعات خارجية.

وأردف عبدالغفار، كما ستتمتع تلك الجامعات بدعم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فيما يخص مجالات البحث العلمي، مؤكداً أن البحث العلمي يعد خيرا استراتيجياً لتنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

ويشار إلى أن انطلق صباح اليوم السبت، المؤتمر القومي للبحث العلمي “إطلاق طاقات المصريين" برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات.

وشارك في المؤتمر عدد من المشروعات البحثية من مختلف الجامعات الحكومية المصرية.