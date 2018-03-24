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وفاة وكيل نيابة بالمنيا بعد استلام أوراق التصويت في الانتخابات

04:36 م السبت 24 مارس 2018
وفاة وكيل نيابة بالمنيا بعد استلام أوراق التصويت في الانتخابات

أحمد العسقلاني وكيل نيابة

كتب- محمد سامي

لقى أحمد العسقلاني، وكيل نيابة ملوي بمحافظة المنيا، مصرعه في حادث تصادم بسيارته، بعد استلام الأوراق الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها الاثنين المقبل.

وبحسب مصادر قضائية، فإن العسقلاني صمم على حضور جلسة بمحكمة الجنايات، اليوم السبت، رغم أنه على قوة الانتخابات، ثم ذهب لاستلام الأوراق الخاصة بالتصويت في العملية الانتخابية، وأثناء عودته إلى مقر استراحته الخاصة بملوي توفي نتيجة حادث سير.

ومن المقرر أن تجرى اﻻنتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام تبدأ الاثنين وتنتهي يوم الأربعاء.

أحمد العسقلاني المنيا انتخابات الرئاسة حادث تصادم

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