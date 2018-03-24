وفاة وكيل نيابة بالمنيا بعد استلام أوراق التصويت في الانتخابات

كتب- محمد سامي

لقى أحمد العسقلاني، وكيل نيابة ملوي بمحافظة المنيا، مصرعه في حادث تصادم بسيارته، بعد استلام الأوراق الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها الاثنين المقبل.

وبحسب مصادر قضائية، فإن العسقلاني صمم على حضور جلسة بمحكمة الجنايات، اليوم السبت، رغم أنه على قوة الانتخابات، ثم ذهب لاستلام الأوراق الخاصة بالتصويت في العملية الانتخابية، وأثناء عودته إلى مقر استراحته الخاصة بملوي توفي نتيجة حادث سير.

ومن المقرر أن تجرى اﻻنتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام تبدأ الاثنين وتنتهي يوم الأربعاء.