ننشر المشروعات البحثية المشاركة في مؤتمر "طاقات المصريين"

كتبت –داليا شبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أسماء الجهات والشركات، المشاركة، في المؤتمر القومي للبحث العلمي "إطلاق طاقات المصريين"، والذي تنظمه الوزارة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، شاركت أكاديمية البحث العلمي بخمسة ابتكارات، وهي، ابتكار صنع في مصر ومعتمد من الاتحاد الأوروبي، وجهاز مراقبة المريض، وجهاز مراقبة للمزارع السمكية (نايل بوت)، وفيشة كهرباء ذكية توفر 20% الكهرباء(قابس)، ونموذج محلى للزراعة الرأسية المائية (سكاي جرين).

كما شارك معهد بحوث الإلكترونيات، بثلاثة ابتكارات وهي، كشافات LED الداخلية والخارجية، ونظام ميكنة المنظومة الزراعية باستخدام شبكة المجسات اللاسلكية، ونظام تحديد الهوية بموجات الراديو ذات الرقاقات النشطة.

بينما شاركت جامعة الإسكندرية، بأربعة ابتكارات، وهي، مستكشف المريخ Mars Rover، وتصميم وتصنيع طائرة متحكم في طيرانها عن بعد، وغواصة آلية Remote Operated Vehicle، وتصميم وتصنيع سيارة السباق SAE Formula Student.

وأضافت الوزارة، وشاركت جامعة عين شمس، بأربع مشروعات بحثية، تتضمن سيارة ذاتية القيادة، والكرسي الذكي، ونظام المتابعة الطبية عن بعد، ونظام توفير الموارد المائية للزراعة (المزرعة الذكية).

وعن جامعة القاهرة، قالت الوزارة إنها شاركت في المؤتمر بابتكارات، موتور ديزل، وفيلم عن دور الجامعة والابتكارات ومنها تصميم صاروخ مصري، وتصميم سيارة تسير 124 كيلومتر بلتر بنزين واحد.

كما شاركت جامعة أسيوط، بخمسة مشروعات وهي ماكينة تفصيص الرمان، وقطار ذو طابقين، وحاجز سيارات بالتحكم عن بعد، وعوامة انقاذ بالتحكم عن بعد، وأجزاء من مصنع اعلاف السمك الطافي.

وشاركت الجامعة البريطانية في مؤتمر "طاقات المصريين" بستة ابتكارات وهي، قطاع ريشة رياح قدرة 100 كيلوا واط، وريشة رياح قدرة 500 واط، ونموذج توربينة رياح رأسية نموذج وحدة تكييف منزلى، ونموذج دروع مضادة للطلقات النارية، ونموذج قطاعات مواد مركبة.

وكانت الجامعة الأمريكية، إحدى الجامعات التي شاركت بمشروعن بحثيين فى مؤتمر "طاقات المصريين"، بمشروع الشريحة الطبية الذكية التي تستخدم في الكشف والتعرف على العديد من الأمراض، ومشروع الحديد المجدول.