مصادر أمنية: ارتفاع عدد شهداء حادث الإسكندرية الإرهابي إلى اثنين

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر أمنية في مديرية أمن الإسكندرية، إن أحد مصابي حادث الإسكندرية الإرهابي، استشهد منذ قليل، بعد تأثره بإصابات بالغة جراء الحادث.

وأضافت المصادر لمصراوي، السبت، أن الشهيد يدعى، عبدالله محمد عبدالله، مجند، من طاقم حراسة مدير أمن الإسكندرية، كان قد نقل ضمن 6 مصابين إلى مستشفى مصطفى كامل بعد الحادث.

وقالت وزارة الداخلية، السبت، إن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر في شارع المعسكر الروماني في منطقة سيدي جابر شرق المحافظة.

وأوضح البيان، أن الانفجار أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين، فضلا عن تلفيات في بعض السيارات المتوفقة على جانبي الطريق.​