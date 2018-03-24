جامعة القاهرة تشارك بـ 10 مشروعات بحثية في مؤتمر "طاقات المصريين"

كتبت-داليا شبل

شاركت جامعة القاهرة، اليوم السبت، بمعرض مؤتمر البحث العلمي "إطلاق طاقات المصريين"، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدد 10 مشروعات بحثية، قام باستعراض تفاصيلها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وتنوعت المشروعات البحثية لجامعة القاهرة، ما بين تصميم وتصنيع محرك ديزل محلي، وتصميم وتصنيع وإطلاق صاروخ محلي، وتصميم وتصنيع وتحكم عن بعد لمركبة استكشافية لسطح المريخ، وطريقة جديدة للتحنيط وتحويل الاعضاء الى كاوتشوك كبدائل تعليمية، وتصميم وتصنيع مركزات الطاقة الشمسية.

كما تضمنت المشروعات التي تقدمت بها جامعة القاهرة، مشروع ابتكار ماكينة تقليب البيض الرباعية في ماكينات التفريخ، ومشروع تحويل اجزاء الدرجات القديمة الى مولدات كهربائية من طاقة الرياح، ومشروع تصميم وتصنيع لسيارات سباق ومشروع تصميم وتصنيع لسيارة تسير ١٠٠ كيلو بلتر بنزين واحد، ومشروع تصميم وتصنيع عجلة تسير بسرعة ٦٠ كيلو بدون وقود.

وكان المؤتمر القومي للبحث العلمي "إطلاق طاقات المصريين"، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد انطلق صباح اليوم السبت، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات.