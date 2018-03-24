بعد انفجار الإسكندرية..أولياء الأمور يطالبون "التعليم" بتعميم إجازة الانتخابات على جميع الطلاب

كتبت- ياسمين محمد:

طالبت عدد من ائتلافات أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم، بتعميم إجازة الانتخابات الرئاسية على جميع طلاب المدارس وليس طلاب المدارس المخصصة كمقار للجان الانتخابية فقط، على خلفية حادث انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكب مدير أمن الإسكندرية، صباح اليوم السبت.

وقال خالد صفوت مؤسس صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، إن الطلب يأتي نظرًا لانشغال الشعب بالكامل بالانتخابات الرئاسية، ولضمان استقرار الأجواء العامة وجعلها أكثر أمنًا وطمأنينة، ليمر المشهد الانتخابي في أبهى صورة وإتاحة الفرصة للمواطنين للإدلاء بأصواتي.

وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، منح إجازة لطلاب المدارس المخصصة كمقار للجان الانتخابية فقط، على أن تستمر الدراسة بباقي المدارس بشكل طبيعي.

وأكد أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن هذا القرار هو النهائي، ولا صحة لأي شائعات أثيرة بشأن تعميم الإجازة على جميع الطلاب.