"الجيزة": لجنة حصر المنازل المتضررة من حريق الواحات بدأت عملها

كتب- السيد الحراني:

بدأت اللجنة التى شكلها اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، لحصر المنازل المتضررة من حريق الواحات البحرية، عملها اليوم السبت، حيث انتقلت اللجنة إلى الواحات البحرية التى حدث بها الحريق بمنطقة الزاوية وعين القضاة وأبوشتى، لحصر المنازل التى طالها الحريق سوء كلياً أو جزئياً.

وقال المحافظ، حسب بيان، إن الأمور إستقرت تماماً فى الواحات البحرية بعد السيطرة على الحريق بفضل التحرك السريع من كافة الجهات المعاونة، وسرعة انتقال سيارات الإطفاء لعدم امتداد النيران واحتوائها، كما عاد سكان المنازل التى تم إخلائها حرصاً على أرواحهم التى كانت قريبة من النيران.

وأكد الدالي أن الحصر المبدئى للمنازل المتضررة يؤكد تضرر نحو 25 منزلا، حيث قررت المحافظة صرف 10 آلاف جنيه تعويض لصاحب المنزل المتأثر.

من جانبه قال تيسير عبدالفتاح، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، إن السبب الرئيسى للحريق يرجع إلى إهمال بعض المزارعين فى ترك مخلفات النخيل وعدم التخلص منها، مشيراً أنه فى الأونة الأخيرة تم تحرير 50 محضرا لمزارعين لإهمالهم فى رفع مخلفات النخيل وتوقيع غرامات عليهم.​