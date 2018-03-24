وزيرة الثقافة تصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة المركزية للنشر

كتب- محمد عاطف:

أصدرت الدكتوره إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة القرار رقم ١٨٧ لسنة ٢٠١٨، الذي ينص على إعادة تشكيل اللجنة المركزية للنشر بوزارة الثقافة وتكون برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وعضوية: الدكتور عماد أبوغازي وطارق الطاهر ومقررها جرجس شكري، بجانب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ورئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي ومدير المركز القومي للترجمة بصفتهم.

وتعمل هذه اللجنة على مهمة اعداد خطة موحدة للنشر وخطط تسويقية متقدمة بوزارة الثقافة والاهتمام بالتسويق والنشر الإلكتروني

يأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة الثقافة لوضع خطة استراتيجية للنشر وتسويق المنتج الثقافي وتفعيله بهدف الارتقاء بالمنتج الثقافي والتنسيق بين القطاعات.​