برلماني: الشعب المصري سيثبت أنه للعالم أنه مع الاستقرار وضد الإرهاب

كتب- أحمد علي:

دعا النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إلى النزول لصناديق الاقتراع بكثافة والمشاركة بقوة للرد على العملية الإرهابية الفاشلة التى استهدفت موكب مدير أمن الإسكندرية اليوم السبت.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستكون أفضل رد على الارهابيين والجماعات الارهلبية التى تستهدف التخريب ووقف مسيرة التنمية، قائلا: "مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تعطي المصريين مزيدا من الإصرار والتحدي لمواجهة هذه الاعمال الإرهابية الخبيثة".

وأوضح أن الشعب المصري سيخرج بكثافة عالية في الانتخابات الرئاسية ليثبت للعالم أنه مع الاستقرار وضد الإرهاب.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى قد صرح أنه صباح اليوم السبت، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته، أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.​