برلماني: حادث الإسكندرية لن يثنينا عن محاربة الإرهاب

كتبت- هند الشامي:

قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن الحادث الذي وقع في الإسكندرية ما هو إلا محاولة بائسة من الجماعات الإرهابية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، بعد دك حصونهم وجحورهم عليهم، وأن عملية سيناء 2018 طهرت البلاد من هؤلاء الأشخاص.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المحاولة البائسة تؤكد أن القضاء على الإرهاب أصبح قاب قوسين أو أدنى وهذا مصداقاً لقول الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء زيارته لسيناء أمس، إنه فى القريب سيتم الإعلان عن القضاء على خوارج هذا العصر، وهذا ما يتحقق على أرض الواقع. حسب تعبيره.

وشدد العقاد على ضرورة المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية للرد على هذه المحاولات الفاشلة والبائسة وإرسال رسالة للعالم كله بأن مصر مستقرة والأوضاع هادئة وأن هذه الأحداث الفاشلة لن تثنينا عن المضى قدماً نحو هدفنا المنشود وهو تحقيق النماء والرخاء وطفرة اقتصادية عظيمة.​