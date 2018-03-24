التحالف المصري: تفجير الإسكندرية لن يخيف المصريين

كتب- محمود رمزي:

أدان التحالف السياسي المصري، الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم السبت، بالإسكندرية مستهدفا موكب مدير أمن الإسكندرية، وأسفر عن استشهاد أحد رجال الشرطة وإصابة أربعة آخرين.

وأكد التحالف، في بيان له اليوم السبت، أن الحادث يأتي بعد سلسلة من الضربات الأمنية والعسكرية القوية لبؤر الإرهاب وخاصة على أرض سيناء.

وتابع التحالف: "هذا الحادث الإرهابى والذى وقع قبل ٤٨ساعة من إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، لن يخيف المصريين عن النزول والمشاركة، والرد عليه سيكون عاصفا لأن صوت شعب مصر أقوى من صوت قنابل الإرهاب".

وقال تيسير مطر، عضو المجلس الرئاسي للتحالف، إن الشعب يثق فى قدرة أجهزة الأمن على القبض على مرتكبى الحادث وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.

ونوّه إلى أن قيادات التحالف بالإسكندرية، سيقومون بزيارة المصابين في الحادث، ونقل أمنيات التحالف لهم بالشفاء العاجل.​