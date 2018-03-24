"حماة الوطن" يدين تفجير الإسكندرية: محاولات يائسة لزعزعة استقرار مصر

كتبت- مروة شوقي:

أدان حزب حماة الوطن، العملية الإرهابية، التي وقعت اليوم السبت، في محافظة الإسكندرية، واستهدفت مدير أمن الإسكندرية، لافتاً إلى أنها تأتي ردا على النجاحات التى حققتها القوات المسلحة خلال العملية الشاملة سيناء 2018.

وقال الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، في بيان، إن تلك الحوادث الإرهابية ما هي إلا محاولات يائسة من جماعات الشر لزعزعة استقرار الدولة المصرية، والنيل من سلامتها، وتأتي كنوع من الرد على ما تحققه مصر من نجاحات على جميع المستويات داخليًا وخارجيًا.

وأكد رئيس الحزب، على الدعم الكامل لمؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة والشرطة، للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، داعياً القوى السياسية وأبناء الوطن بمختلف ميولهم واتجاهاتهم، للوقوف صفا واحدا والاصطفاف خلف قيادتنا السياسية، حفاظا على الأمن القومي لمصر.

واضاف الهريدي:" يجب علينا مواجهة هذه الأفكار الإرهابية المتطرفة والهدامة بتوحيد الجهود والتوعية في كافة المجالات، لتغير المفاهيم الخاطئة والمغلوطة والتي يتم السيطرة بيها على عقول الشباب وتطهيرها من هذه الأفكار السوداء".

وكشف رئيس الحزب، أن جماعة الإخوان الإرهابية ضخت أموالا طائلة من أجل إفشال المشهد الانتخابى فى مصر بعدما فشلت فى تنفيذه فى انتخابات المصريين بالخارج، وكان الرد عليهم بالنزول المشرف والكبير من المصريين بالخارج، لافتا إلى أن هذه التفجيرات ستقوى عزيمة المصريين، وسيقف المصريون طوابير أمام لجان الانتخاب.​