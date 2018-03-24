ننشر أول صور للشهيد علي جلال سائق سيارة حراسة مدير أمن الإسكندرية

كتب- محمد سامي:

ينشر "مصراوي"، أول صور للشهيد علي جلال، مساعد شرطة، سائق سيارة حراسة مدير أمن الإسكندرية، الذي استشهد في التفجير الإرهابي لموكب مدير الأمن منذ قليل في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي.

وأكد مصدر أمني، رفيع المستوى بمديرية أمن الإسكندرية، أن الانفجار الذي وقع منذ قليل، كان نتيجة تفجير سيارة بعبوة ناسفة.

وكان انفجار ضخم وقع ظهر اليوم، في شارع المعسكر الروماني شرقي الإسكندرية، أثناء مرور موكب مدير أمن الإسكندرية، وقد هز دوي الانفجار شوارع وسط وشرق الإسكندرية.