"التنمية المحلية" تنظم دورة تدريبية للعاملين في الوزارة

كتب- السيد الحراني:

نظمت وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية للعاملين بالإدارة لتنشيط العمل وربط بوابة شكاوي مجلس الوزراء بشكاوي الوزارة.

حاضر فى الدورة التدريبية مسئولين من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وعدد من مبرمجي الحاسب الآلي بالمركز، حسب بيان صادر من الوزارة اليوم السبت.

وتمثلت أبرز الموضوعات التي تم التدريب عليها كيفية التعامل مع بوابة الشكاوي الموحدة طبقا للقرار الجمهوري رقم ٣١٤ لسنة ٢٠١٧، وكيفية التعامل مع شكاوي المواطنين وكيفية التعامل مع الشكاوي الداخلية والجهات الفرعية بالوزارة إليكترونياً والتنسيق المستمر بين مسئولي خدمة المواطنين بالوزارة والبوابة لمتابعة الشكاوي الواردة بالمحافظات.

ومن جانبه أكد اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، على اهتمام الوزارة بسرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات للتخفيف عن كاهل المواطن.​