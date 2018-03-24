وزير الخارجية يعود من الهند بعد اجتماع اللجنة المشتركة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدرلي اليوم السبت، سامح شكري وزير الخارجية، بعد زيارة للهند استغرقت 3 أيام، ترأس خلالها "شكري وسوشما سوارى"، وزيرة خارجية الهند، أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين، والتي ناقشت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى كافة المجالات.

وأجرى شكري مباحثات مع وزيرة خارجية الهند، أكد فيها حرص مصر علي تطوير العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وحرص مصر على استمرار آليات التشاور بين البلدين خاصة في ضوء التطورات الإقليمية والدولية ، التى أصبحت تحتم تبادل الرؤى وتنسيق الجهود إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

وتناولت المباحثات تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعا شكري المستثمرين الهنود إلى استغلال الفرص الاستثمارية بمصر ، فى ضوء النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، وأكد أهمية اتخاذ خطوات جادة نحو تذليل كافة المعوقات التجارية بين البلدين.

وألقى شكري محاضرة أمام الأبحاث التابع للحزب الحاكم فى الهند "بهاراتيا جاناتا"، أوضح فيها رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية وآفاق العلاقات المصرية الهندية، وأكد ضرورة وجود نظام دولى قائم على التعددية واحترام القانون الدولى، لتحقيق تطلعات الدول النامية، وقال إن ذلك هو السبيل الوحيد لمواجهة ظواهر مثل الإرهاب، وانتشار الأسلحة النووية والنزاعات العرقية.​