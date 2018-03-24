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بيان للصحة: استشهاد شرطي وإصابة 4 في انفجار الإسكندرية

12:58 م السبت 24 مارس 2018
بيان للصحة: استشهاد شرطي وإصابة 4 في انفجار الإسكندرية

انفجار شارع المعسكر الروماني في الإسكندرية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استشهاد فرد شرطة وإصابة 4 أخرين في حادث انفجار جسم غريب، بشارع المعسكر الروماني أمام فندق توليب بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفى مصطفى كامل العسكرى.

ونوه مجاهد، في بيان اليوم، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة.

انفجار إسكندرية وزارة الصحة مديرية امن الإسكندرية فندق توليب

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