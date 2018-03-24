بيان للصحة: استشهاد شرطي وإصابة 4 في انفجار الإسكندرية
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، استشهاد فرد شرطة وإصابة 4 أخرين في حادث انفجار جسم غريب، بشارع المعسكر الروماني أمام فندق توليب بالإسكندرية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفى مصطفى كامل العسكرى.
ونوه مجاهد، في بيان اليوم، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة.
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