بيان للصحة: استشهاد شرطي وإصابة 4 في انفجار الإسكندرية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استشهاد فرد شرطة وإصابة 4 أخرين في حادث انفجار جسم غريب، بشارع المعسكر الروماني أمام فندق توليب بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفى مصطفى كامل العسكرى.

ونوه مجاهد، في بيان اليوم، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة.