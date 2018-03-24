وفد من الشرطة الأمريكية وأسرهم يصلون القاهرة لزيارة سياحية

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، وفد من رجال الشرطة الأمريكية وأسرهم، فى زيارة للبلاد وزيارة الأماكن والمعالم السياحية.

وقالت مصادر في مطار القاهرة، إن وفد الشرطة الأمريكية وأسرهم، وصل على رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك، حيث تأتى الزيارة بدعوة من السلطات المصرية للضباط الأمريكين فى إطار تعزيز التعاون بين الشرطة المصرية والأمريكية، وأشارت المصادر إلى أن الوفد برئاسة ضابط أمريكى من أصل مصرى اسمه بيير جرجس.

وكان فى استقبال الوفد عدد من القيادات بمطار القاهرة الدولى، والمحاسب مجدى إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والعلاقات العامة بشركة الميناء، كما تم تسهيل كافة الإجراءات لوصول الوفد وخروجهم من صالة كبار الزوار بمبني الركاب رقم "3". ​