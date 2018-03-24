ضبط كيلو و700 جرام "خيار البحر" مع صيني في مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تمكنت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، من ضبط كمية من "خيار البحر"، مع راكب صيني حاول السفر بها إلى الصين عبر السعودية، وتم اتخاذ ال‘جراءات القانونية معه، طبقا للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، والممنوع حيازتها أو الاتجار بها أو تداوله عالميا.

واشتبهت الخدمة الأمنية في حقائب راكب صيني الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة السعودية المتجهة إلى جدة، وبتفتيشها عثر على "كيلو و700" جرام، داخل حقيبة الراكب، بفحص الكمية المضبوطة بمعرفة الدكتور صفوت مبارك، مدير الحجر البيطري بالمطار، تبين أنها "خيار البحر"، من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والمحظور حيازتها، وتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية.​