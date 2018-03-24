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الصحة: وفاة شخص وإصابة 4 جراء انفجار الإسكندرية

12:34 م السبت 24 مارس 2018
الصحة: وفاة شخص وإصابة 4 جراء انفجار الإسكندرية

انفجار بشارع المعسكر الرومانى في الإسكندرية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد أبو حمص، مدير مرفق الإسعاف بالإسكندرية، إن حادث انفجار سيارة في شارع المعسكر بالإسكندرية، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 أخرين، حتى الآن.

وأضاف "أبو حمص" لمصراوي، إلى أنه تم نقل حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفى مصطفى كامل العسكري بالإسكندرية.

وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف لحين نقل جميع الضحايا من موقع الحادث.

وزارة الصحة انفجار انفجار الإسكندرية

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