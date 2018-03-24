السيسي: استندنا لمنهج شامل لمواجهة التحديات التي فرضتها علينا الظروف

كتبت- ياسمين محمد:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكلمة للحكومة، لتيسير وإتاحة الفرصة للباحثين لإنتاج أبحاثهم التي تسهم في حل مشكلات الدولة، قائلًا: "لازم تكونوا عارفين إن أنا عندي ثقة كبيرة جدًا فيكم وفي قدرات المصريين، لكن الثقة دي بتتأكد فقط عندما نستطيع تنظيم جهدنا ويبقى فيه آليات مستقلة، مصر فيها عقول نيرة كتير وناس عندها همم هائلة، كل اللي بطلبه مننا كحكومة وكدولة إننا نيسرلهم ونديهم فرصتهم".

جاء هذا خلال كلمة الرئيس الافتتاحية بالمؤتمر القومي للبحث العلمي تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين"، المنعقد اليوم السبت، بمركز المنارة للقوات المسلحة.

وقال الرئيس إن مصر تواجه تحديات عديدة في المرحلة الراهنة، فرضتها علينا ظروف دولية وإقليمية وداخلية، ما بين الإرهاب الذي أطل بوجهه القبيح خلال السنوات الماضية، أو عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر في أعقاب عام 2011، أو الأوضاع الاقتصادية التي كانت في أمس الحاجة للتدخل العاجل.

وأضاف أن مصر استندت في مواجهة هذه التحديات لمنهج شامل، بدأ بالسعي لتثبيت أركان الدولة المصرية وتقوية وترسيخ مؤسساتها، ثم وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب تتضمن أبعادًا ثقافية واجتماعية وفي ضوئها تم إطلاق العملية سيناء 2018 التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه، ولعل الدماء التي سالت تكون لنا دومًا نبراسًا منيرًا ودافعًا قويًا لتحقيق ما استشهد الأبطال من أجله.

وتابع السيسي بأنه بعد مواجهة الإرهاب اتجهت الدولة للنهوض بالوضع الاقتصادي الذي تضرر بشدة من حالة عدم الاستقرار منذ عام 2011، قائلًا: "لم نروج للوهم والآمال الكاذبة، ولكن عمدنا لمصارحة الشعب، وتحملنا فواتير الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، الذي إن كانت له تكلفته، ولكنه الطريق الصحيح والوحيد للتقدم".

وأكد الرئيس أن نشاط البحث العلمي ودعم الابتكار والمبتكرين وتمكين الشباب بربط البحث العلمي بخطط الشباب للتنمية، يعد استكمالًا لجهود الدولة لتحقيق الإصلاح الشامل المقصود، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لجني ثمار البحث العلمي في مجالات: الطاقة، المياه، الزراعة، الغذاء، الصحة، والدواء، للتفاؤل المستقبل استنادًا إلى رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى لتنويع مصادر الدخل ومحاربة الفقر وتعزيز اقتصاد المعرفة.​