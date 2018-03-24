بحضور السيسي.. فيلم تسجيلي لمجهودات التعليم العالي في تطوير البحث العلمي

كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "إطلاق طاقات المصريين في البحث العلمي"، حيث يستعرض هذا الفيلم مجهودات وزارة التعليم العالي في تطوير منظومة البحث العلمي في مصر.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي، تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين" الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمدة يومين.

ويهدف المؤتمر إلى مراجعة أولويات البحث العلمي ضمن الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، والمساهمة في حل المشكلات الملحة والضاغطة، وخدمة أهداف التنمية، وبخاصة المشروعات القومية العملاقة.​