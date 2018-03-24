وزير الأوقاف يعلن تنظيم مسابقة لحفظة القرآن من ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب – محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تنظيم مسابقة لحفظة القرأن الكريم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتزامن مع المسابقة العالمية للقرآن، التي بدأت فعالياتها اليوم السبت بالقاهرة.

وقال وزير الأوقاف خلال كلمته بافتتاح "المسابقة العالمية القرآن الكريم، الذي عقد اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة، إن مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة، تأتي إيمانًا من الوزارة برعايتهم، وتكريمًا لهم علي جهدهم في حفظ القرآن الكريم، وحمل كتاب الله، مشيرا إلى أن المسابقة خُصصت لها جوائز مالية كبيرة".

تُعقد المسابقة على مدار خمسة أيام بفندق كونراد، وتشرف عليها وزارة الأوقاف، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر، أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفائزين في المسابقة، في احتفال مصر بليلة القدر، في الـ27 من رمضان المقبل.