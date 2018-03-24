"الإسكان": 144 وحدة جاهزة للتسليم بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" في العبور

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كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك 144 وحدة - 6 عمارات كود 112 موقع 2، أرقام (20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 26)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العبور، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، حسب بيان، إنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهي جاهزة للتسليم على مدار 6 أيام، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لتحديد موعد بدء تسليمها للفائزين.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح "عمران" أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد كافة المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد كافة المستحقات المطلوبة.

وتابع: على الحاجز بعد ذلك أن يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة، بجانب صورة إيصال سداد آخر قسط.​