"سياحة النواب" تشارك في معرض "توت عنخ آمون" بـ "لوس أنجلوس"

كتب- يوسف عفيفي:

تفقدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، اليوم السبت، معرض الملك توت عنخ آمون قبل موعد افتتاحه مساء غد بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية بمركز كاليفورنيا للعلوم بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، والذي يستمر حتى يناير ٢٠١٩.

وحرصت مصطفى، حسب بيان، على تفقد الخدمات السياحية المقدمة للزائرين طوال فترة المعرض، حيث زارت البازارات والكافتيريات وطريقة عرض المستنسخات الأثرية بها؛ والتي صٌنعت بورش إدارة المستنسخات الإثرية بوزارة الآثار لتباع في بازارات المعرض خلال فترة تواجده بالمدينة.

وأعربت عن انبهارها بأعداد الزائرين لمركز كاليفورنيا العلوم حيث يزوره سنويا مليوني زائر من بينهم مليون زائر من الأطفال.

كما استمعت مصطفى إلى أطفال المدارس الذين جاءوا خصيصا لزيارة معرض الملك توت عنخ آمون و مدي ولعهم بالحضارة المصرية و خاصة الملك الشاب، كما اطلعت على النشرات السياحية عن المعرض و الحضارة المصرية.​