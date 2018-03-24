مصادر بـon sport: تحقيق عاجل في الفيديو المسرب لميدو وحازم وعبدالغني

كتب- مصطفى علي:

كشفت مصادر بقناة أون سبورت، أن إدارة القناة بدأت تحقيقًا عاجلاً لمعرفة ملابسات تصوير وتسريب الفيديو الذي تداوله نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمحللي مباراة مصر والبرتغال، مجدي عبد الغني، وأحمد حسام ميدو، وسيف زاهر، وحازم إمام، وهم يتحدثون في حديث جانبي خارج الهواء، وتضمن حوارا بين الثنائي "عبد الغني" "وميدو" بألفاظ خارجة.

وقالت المصادر لمصراوي، إن المسألة قيد التحقيق لمعرفة مصور الفيديو للمحللين وهم يتحدثون خارج الهواء في استراحة جانبية.

وأوضحت المصادر أن الفيديو المسرب ليس عليه "لوجو" القناة، وبالتالي فهناك عدة احتمالات لكيفية تصويره، أقواها أنه من الممكن أن يكون قد تم سرقة تردد القناة، أو حدث خطأ في الإخراج تسبب في تعطيل الخروج لفاصل بعد انتهاء الفقرة.

وبدوره، اعتذر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن الفيديو الذى تم تسريبه أمس لرباعى ستوديو تحليل مباراة مصر والبرتغال، والتى انتهت بفوز المنتخب البرتغالى على الفراعنة بهدفين لهدف فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة تويتر: "‏امبارح اتسرب فيديو واحنا قاعدين في الفاصل بنعتذر طبعا لكل الناس على كل لفظ خارج فيه.. وإن شاء الله هنجيب الخائن للأمانة فى أسرع وقت ممكن ..أكيد مش ذنب أى حد أنه يسمع الألفاظ دى!!.

وأضاف ميدو: ‏"أما عن الشباب اللي عايشه الدور ومصدومين من الألفاظ وكده، وكانوا فاكرين ان احنا واحنا بنتكلم مع بعض بنبيع سبح وفوانيس، فبقولهم معلش ما تتخضوش ميدو عمره ما عمل نفسه ملاك، ولا عايز الناس تفتكره ملاك!! ".

واختتم تدويناته: ‏"كلنا واحنا بيننا وبين بعض بنهزر وبنضحك، وأكيد لو أى حد سجل ليك انت وصحابك فى كلام أكتر من كده ممكن يطلع.. مره تانيه باوعدكم هنجيب اللي سرب الفيديو ومش هنسيبه!! صباح الفل عليكم جميعا!!".

وتصدر مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤشر تريند موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك لانتشار الفيديو الذي يجمعه بالثلاثي سيف زاهر وحازم إمام وميدو في الاستوديو التحليلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت أبرز الأسماء المتداولة على تريند "تويتر": مصر والبرتغال، مدحت شلبي، كريستيانو رونالدو.

كان نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا فيديو يظهر فيه الرباعي الإعلامي سيف زاهر وحازم إمام وأحمد حسام "ميدو" لاعبا الزمالك السابقين ومجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق، وتضمن الفيديو توجيه مجدي عبد الغني بعض الألفاظ الخارجة للثلاثي على سبيل المداعبة، لا سيما وأنهم لا يعلمون بأن هذا الحوار على الهواء.​