مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى أربيل في 3 أبريل

القاهرة (مصراوي)

صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، السبت، بأن الشركة ستستأنف رحلاتها الجوية إلى أربيل بالعراق اعتبارا من 13 أبريل المقبل.

وقال عزت "إن التشغيل سيبدأ بثلاث رحلات أسبوعية أيام الاثنين والثلاثاء والجمعة."

وأضاف أنه "من المقرر أن تسير رحلة رابعة يوم الأحد وذلك اعتبارا من 16 سبتمبر المقبل".

يشار إلى أن جميع الرحلات الدولية من وإلى أربيل كانت قد توقفت في سبتمبر الماضي اثر نزاع بين حكومة كردستان والحكومة المركزية في بغداد.