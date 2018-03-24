الرئاسة: السيسي يفتتح اليوم المؤتمر القومي للبحث العلمي

القاهرة (أ ش أ)

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح اليوم السبت المؤتمر القومي للبحث العلمي والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يأتي المؤتمر تحت شعار "اطلاق طاقات المصريين".

وأوضح السفير بسام راضي في بيان أن المؤتمر سيتناول مراجعة أولويات البحث العلمي في مصر في إطار الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.